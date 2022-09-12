ЗСУ ліквідували дев'ять ворожих пускових установок ракет С-300

16:53 12 вересня Київ, Україна

Українські військові знищили на Південнобузькому напрямку дев'ять ворожих пускових установок ракет С-300.

Тому під час останніх обстрілів Миколаєва ворог використав ракети Онікс.



Про це сказав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі Freeдом.

"На Південнобузькому напрямку ЗСУ знищили дев'ять пускових установок С-300, позиції яких були відомі нашим військовим. Тому під час останніх обстрілів Миколаєва ворог використовує інші ракети. Зокрема, в ніч проти 11 вересня рашисти вдарили по п'ятиповерхівці ракетою Онікс", - сказав Кім.

За його словами, зменшення використання ракет C-300 для обстрілів Миколаєва свідчить також про те, що ЗСУ відсувають лінію фронту від міста.



Керівник ОВА також зазначив, що постійні обстріли міста пов'язані з терором місцевих жителів і з тим, щоб відзвітувати своєму керівництву, що вони мають хоч якісь успіхи.