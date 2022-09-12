ЗСУ ліквідували дев'ять ворожих пускових установок ракет С-300

Українські військові знищили на Південнобузькому напрямку дев'ять ворожих пускових установок ракет С-300.
Тому під час останніх обстрілів Миколаєва ворог використав ракети Онікс.
Про це сказав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі Freeдом.
Про це сказав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі Freeдом.
За його словами, зменшення використання ракет C-300 для обстрілів Миколаєва свідчить також про те, що ЗСУ відсувають лінію фронту від міста.
Керівник ОВА також зазначив, що постійні обстріли міста пов'язані з терором місцевих жителів і з тим, щоб відзвітувати своєму керівництву, що вони мають хоч якісь успіхи.
Керівник ОВА також зазначив, що постійні обстріли міста пов'язані з терором місцевих жителів і з тим, щоб відзвітувати своєму керівництву, що вони мають хоч якісь успіхи.
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