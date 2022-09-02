ЗСУ ліквідували 15 російських загарбників на Донецькому напрямку
13:51 03 серпня Київ, Україна
Українські захисники на Донецькому напрямку знищили 15 російських загарбників, трьох взяли в полон.
Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.
"На Донецькому напрямку морські піхотинці влаштували засідку, внаслідок чого знищили дві БМП-2, один танк, 15 одиниць живої сили та взяли трьох полонених", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що ЗСУ мають успіхи також і на Херсонському напрямку.
"Наша артилерія підбила ворожий танк, який перебував у зоні відповідальності підрозділу, а бійці взяли двох полонених. Також артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніці окупантів, вели контрбатарейну боротьбу. Втрати ворога уточнюються", - повідомили у ВМС ЗСУ.
Там зазначили, що майже всі полонені – це примусово мобілізовані із так званої "ДНР".
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