ЗСУ ліквідували 15 російських загарбників на Донецькому напрямку

13:51 03 серпня Київ, Україна

Українські захисники на Донецькому напрямку знищили 15 російських загарбників, трьох взяли в полон.

Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

"На Донецькому напрямку морські піхотинці влаштували засідку, внаслідок чого знищили дві БМП-2, один танк, 15 одиниць живої сили та взяли трьох полонених", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що ЗСУ мають успіхи також і на Херсонському напрямку.

"Наша артилерія підбила ворожий танк, який перебував у зоні відповідальності підрозділу, а бійці взяли двох полонених. Також артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніці окупантів, вели контрбатарейну боротьбу. Втрати ворога уточнюються", - повідомили у ВМС ЗСУ.



Там зазначили, що майже всі полонені – це примусово мобілізовані із так званої "ДНР".