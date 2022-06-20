ЗСУ допитали пілота-вагнерівця

Ним виявився майор вкс росії Андрій Федорчуков, який на допиті зізнався, що є найманцем ПВК "Вагнер" і отримує зарплату 205 тисяч рублів на місяць.

"Федорчуков на допиті показав, що метою його атаки був ротний опорний пункт ЗСУ. Раніше він здійснював вильоти на бомбардування українських міст. Федорчуков дуже сподівається на обмін - він розуміє, що є найманцем і його можуть не виставити на обмін, і він може постраждати за свої злочини.



З цікавого - російська авіація має великі проблеми з навігацією. У Федорчукова був із собою навігатор Гармін, і смартфон із програмою Пронебо, щоб мати більш точну навігацію, ніж бортові навігаційні засоби вкс росії" - Юрій Бутусов.