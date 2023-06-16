ВРП усунула суддю, який збив військовослужбовця, від виконання службових обов'язків

Вища рада правосуддя (ВРП) ухвалила рішення про усунення голови Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира, який збув військовослужбовця, від здійснення правосуддя, до 25 липня.
Про це стало відомо у п'ятницю, 2 червня, під час трансляції засідання ВРП.
Відповідне рішення підтримали усі 13 присутніх на засіданні членів ВРП.
Як відомо, вночі 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир на блокпості в Києві збив 23-річного бійця Нацгвардії. Від одержаних травм військовий загинув на місці події.
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