ВРП усунула суддю, який збив військовослужбовця, від виконання службових обов'язків

11:57 02 червня Київ, Україна

Вища рада правосуддя (ВРП) ухвалила рішення про усунення голови Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира, який збув військовослужбовця, від здійснення правосуддя, до 25 липня.

Про це стало відомо у п'ятницю, 2 червня, під час трансляції засідання ВРП.

"Вища рада правосуддя вирішила клопотання заступника генерального прокурора Войтенка Антона Борисовича задовольнити. Тимчасово, до 25 липня 2023 року, усунути суддю Макарівського районного суду Київської області Тандира Олексія Віталійовича від здійснення правосуддя у зв’язку із притягненням до кримінальної відповідальності», - оголосив голова ВРП Григорій Усик.

Відповідне рішення підтримали усі 13 присутніх на засіданні членів ВРП.