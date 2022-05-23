Внаслідок ракетного удару по Малину Житомирської області є загиблі

09:10 23 травня Київ, Україна

Внаслідок ракетного удару загарбників по Малину одна людина загинула, четверо поранені.

Про це повідомив міський голова Малина Олександр Сітайло.

"22 травня близько 13:30 російська федерація вкотре завдала ракетного удару по нашому місту. Пошкоджено об'єкт інфраструктури "Укрзалізниці", близько 150 житлових будинків, один багатоквартирний, низка магазинів та кафе, деякі промислові підприємства. На жаль, є один загиблий – працівник "Укрзалізниці". Також четверо поранених – троє працівників "Укрзалізниці" та один житель Малина", - зазначив Сітайло.

За його словами, поранених госпіталізовано – вони отримують необхідну медичну допомогу.



Пожежу було ліквідовано близько 19:00.



Електроживлення у постраждалому районі мають відновити у першій половині понеділка.