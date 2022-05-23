Внаслідок ракетного удару по Малину Житомирської області є загиблі

Внаслідок ракетного удару загарбників по Малину одна людина загинула, четверо поранені.
Про це повідомив міський голова Малина Олександр Сітайло.
За його словами, поранених госпіталізовано – вони отримують необхідну медичну допомогу.
Пожежу було ліквідовано близько 19:00.
Електроживлення у постраждалому районі мають відновити у першій половині понеділка.
Пожежу було ліквідовано близько 19:00.
Електроживлення у постраждалому районі мають відновити у першій половині понеділка.
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