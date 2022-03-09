Ворожі війська бомблять мирне населення Харківської області

У Харківській області ворожі війська продовжують бомбардувати об'єкти критичної інфраструктури та житло мирного населення.
За добу зафіксовано кілька попадань до обленерго, де розташовані основні підстанції, спроби пошкодження ТЕЦ-5, повідомляє поліція Харківської області.
Через наслідки бомбардувань з одного будинку в Харкові евакуювали 150 людей, з іншого - близько 200 осіб.
Через наслідки бомбардувань з одного будинку в Харкові евакуювали 150 людей, з іншого - близько 200 осіб.
Критична ситуація у місті Ізюм. За відмову здатися російські окупанти брали в облогу місто і знищують його.
Працівники поліції рекомендують громадянам у разі обстрілу обов'язково дотримуватись заходів безпеки, не порушувати вимоги комендантської години, мати при собі документи, ліки, предмети першої необхідності.
При виявленні підозрілого предмета необхідно звертатися до поліції або рятувальників за номерами 102 та 101.
Для фіксації та реагування на повідомлення громадян працює чат-бот @Kharkiv102_bot, повідомляє поліція Харківської області.
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