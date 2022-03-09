Ворожі війська бомблять мирне населення Харківської області

У Харківській області ворожі війська продовжують бомбардувати об'єкти критичної інфраструктури та житло мирного населення.

За добу зафіксовано кілька попадань до обленерго, де розташовані основні підстанції, спроби пошкодження ТЕЦ-5, повідомляє поліція Харківської області.



Через наслідки бомбардувань з одного будинку в Харкові евакуювали 150 людей, з іншого - близько 200 осіб.





Критична ситуація у місті Ізюм. За відмову здатися російські окупанти брали в облогу місто і знищують його.



Працівники поліції рекомендують громадянам у разі обстрілу обов'язково дотримуватись заходів безпеки, не порушувати вимоги комендантської години, мати при собі документи, ліки, предмети першої необхідності. Критична ситуація у місті Ізюм. За відмову здатися російські окупанти брали в облогу місто і знищують його.Працівники поліції рекомендують громадянам у разі обстрілу обов'язково дотримуватись заходів безпеки, не порушувати вимоги комендантської години, мати при собі документи, ліки, предмети першої необхідності.