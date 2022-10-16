Ворожі обстріли: у Нікополі залишилося без світла понад 1500 будинків

Росіяни не давали Дніпропетровщині спокою і цієї ночі. Били з Градів та важкої артилерії за двома громадами – Нікопольською та Марганецькою. Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

За словами голови ОВА, найгарячіше було в Нікополі.. Туди прилетіли понад 40 російських снарядів, поранено 47-річного чоловіка.

Обстріл викликав кілька пожеж. У місті пошкоджено майже 30 багатоповерхових та приватних будинків, промислове підприємство, автомобілі, кілька газопроводів та ліній електропередач. Понад 1500 сімей залишилися без світла. Енергетики вже чинять мережі.

"У Марганецькій громаді обійшлося без постраждалих. В інших районах вила сирена, але обійшлося без атак", - каже Валентин Резніченко.

На Запоріжжі окупанти знищили дві школи в Пологівському районі. Такий результат їх дій лише останнім часом. Про це повідомив голова Запорізької ОВ Олександр Старух.

Сьогодні вночі окупант потрапив двома ракетами до школи села Воздвиженка. Навчальний заклад зруйновано майже все. Ще одна ракета потрапила до місцевого парку.. Руйнування зазнали також приватні будинки навколо. Також ракетами було зруйновано школу у Добропіллі. Постраждалих немає", написав Старух у Telegram.

Старий стверджує, що тактика ворога – вбивати беззахисних мирних людей та знищувати школи, лікарні, будинки.

Нагадаємо, Миколаївщиною окупанти випустили ракету Onyx з території Криму.