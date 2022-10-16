Ворожі обстріли: у Нікополі залишилося без світла понад 1500 будинків

Росіяни не давали Дніпропетровщині спокою і цієї ночі. Били з Градів та важкої артилерії за двома громадами – Нікопольською та Марганецькою. Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.
За словами голови ОВА, найгарячіше було в Нікополі.. Туди прилетіли понад 40 російських снарядів, поранено 47-річного чоловіка.
Обстріл викликав кілька пожеж. У місті пошкоджено майже 30 багатоповерхових та приватних будинків, промислове підприємство, автомобілі, кілька газопроводів та ліній електропередач. Понад 1500 сімей залишилися без світла. Енергетики вже чинять мережі.
На Запоріжжі окупанти знищили дві школи в Пологівському районі. Такий результат їх дій лише останнім часом. Про це повідомив голова Запорізької ОВ Олександр Старух.
Старий стверджує, що тактика ворога – вбивати беззахисних мирних людей та знищувати школи, лікарні, будинки.
Нагадаємо, Миколаївщиною окупанти випустили ракету Onyx з території Криму.
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