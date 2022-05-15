Ворожі обстріли Сумської, Дніпропетровської та Львівської областей

08:37 15 травня Київ, Україна

Російські війська не припиняють завдавати ракетних ударів по багатьох регіонах України, руйнуючи і знищуючи не так військові об'єкти, як будинки мирних громадян.

Увечері у суботу, 14 травня, російські війська відкрили вогонь по населених пунктах Сумської та Дніпропетровської областей. Обійшлося без жертв, повідомила влада регіонів.

Так, за даними голови Сумської ОВ Дмитра Живицького, загарбники обстріляли Великописарівську громаду - здійснили близько шести пострілів із міномета.

Водночас голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що ворог відкривав вогонь територією Апостолівської, Широківської та Зеленодольської громад.

"Після кожного обстрілу ми займаємося відновленням інфраструктури та електропостачання у селах, які обстріляв ворог", - зазначив він.

Як повідомлялося, 13 травня згадані регіони також опинилися під обстрілом російських військ.. На Дніпропетровщині окупанти відкрили вогонь з Ураганів Широківською громадою, на Сумщині випустили некеровані ракети по Шосткинському району.

Вранці 15 травня російські війська завдали ракетного удару по одному з військових об'єктів у Львівській області.. Про це повідомляє у Telegram начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Сьогодні 04:30 був ракетний удар по одному з об'єктів військової інфраструктури. Станом на даний момент інформації про загиблих та травмованих немає. Наявність та характер руйнувань уточнюється", - зазначив Козицький.

Раніше депутат Львівської міської ради повідомив, що над Львовом спрацювала система ППО. Жителі міста зранку чули шість вибухів у небі.