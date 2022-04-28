09:26 28 квітня Київ, Україна

Російські окупанти в черговий раз завдали ракетного удару по Дніпропетровській області.

Ворожий снаряд влучив у непрацюючий завод



Внаслідок ракетного удару російські війська жодної шкоди об'єкту не завдали. Про це у Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



За інформацією ОВА, ворожа ракета влучила на територію непрацюючого заводу у Синельниківському районі. Глава області показав зруйновану будівлю, яку рашисти, мабуть, вирішили добити своїми ракетами. Також на території заводу залишилася велика вирва від влучення ракети.

Війська рф вночі 27 квітня обстріляли Зеленодольську громаду Дніпропетровської області. Ворог влучив у підприємство енергетичної інфраструктури, де спалахнула сильна пожежа. Внаслідок НП є постраждалі.



У ніч на 24 квітня російські окупанти завдали трьох ракетних ударів по Дніпропетровській області. Внаслідок атаки загинув 48-річний чоловік.



Також 26 квітня війська рф обстріляли Дніпропетровщину забороненими касетними боєприпасами. Два снаряди прилетіли до городів місцевих жителів у Криворізькому районі.



Очільник Центру територіальної оборони Дніпра Геннадій Корбан заявив, що місто є метою рф, а також пуповиною між фронтами. За його словами, воно потрібне окупантам, оскільки є великим промисловим центром.