Ворожа ДРГ готувала вбивства командирів ССО ЗСУ

10:33 09 листопада Київ, Україна

Внаслідок багатоетапної спецоперації контррозвідки СБУ у Києві та Сумській області було нейтралізовано ДРГ ФСБ росії, до якої входив і український громадянин.

Диверсанти розвідували пункти дислокації та переміщення українських військ на території столиці та у прикордонних районах північного сходу нашої держави.



Одне з головних завдань – збір персональних даних та місць знаходження командирів бойових підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ. Цю інформацію агресор планував використати для підготовки до фізичної ліквідації українських захисників.



Групу було сформовано кадровим співробітником ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. До її складу увійшов 42-річний мешканець прикордонного району Сумщини, завербований російською спецслужбою після початку повномасштабного вторгнення.



За вказівкою ФСБ, агент залучив до підривної діяльності ще одного місцевого жителя.



Для збору розвідданих вони "втемну" використовували свої зв'язки на території регіону, а також об'їжджали прикордонну місцевість та спостерігали за підрозділами Сил оборони.



Крім того, один із них їздив до Києва, де намагався приховано здійснювати фото-, відеофіксацію локацій українських захисників та передавати відповідні координати у рф.

Зазначається, що співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисників, задокументували їхні злочинні дії і 7 листопада затримали диверсантів, коли вони забирали зброю із заздалегідь облаштованої схованки на Сумщині.



Під час огляду схованки правоохоронці виявили 2 протитанкові міни ТМ-62М із підривниками, 2 бойові гранати РГО із запалами, автомат Калашникова зі спорядженим магазином.