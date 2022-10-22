Ворог знову провів масований ракетний удар по містах України

Окупанти від самого ранку 22 жовтня почали обстрілювати Україну. У пабликах повідомили про вибухи у Київській, Львівській, Хмельницькій, Рівненській, Волинській областях. У Чернівецькій – спрацювала ППО, ворожу ракету збили над озером.

Зокрема, у Луцьку окупанти потрапили до об'єкта енергетики.. Як повідомив голова Луцької міськради Ігор Поліщук, частина міста залишилася без світла. Мер закликав городян зробити запаси води. На місці вже працюють рятувальники.

Також, за словами Поліщука, вибуховою хвилею пошкоджено приватний будинок, одна людина отримала опіки.

Підтвердив "прильоти" та голова Рівненської ОВ Віталій Коваль. Проте докладнішу інформацію обіцяє повідомити пізніше.

Хмельницький та Рівне залишилися без електропостачання.

Щодо вибухів на Львівщині, то в ОВА кажуть, що спрацювали сили ППО.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що в Херсоні окупанти готуються до вуличних боїв - росіяни, які залишилися в місті, перевдягаються у цивільний одяг та заселяються у покинуті будинки.