Ворог посилив наступ у Запорізькій області
15:49 06 травня Київ, Україна
Голова ОВА Запоріжжя та полковник ЗСУ повідомили про посилення ворогом авіації та артилерії в області.
Їхні слова цитує пресслужба ОВА.
"До недавнього часу на Запорізькому напрямку ворог активних бойових дій не вів, але завдавав вогневий вплив, щоб обмежити дії наших військ і знищити наші артилерійські підрозділи. Сьогодні близько 11:00 ворог активно застосував авіацію та артилерію по Гуляйполю. Масованими артобстрілами російська армія знищує мирну інфраструктуру Оріхова, завдаються ракетні та авіаудари», – розповідає Ареф'єв.
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