Ворог посилив наступ у Запорізькій області



Їхні слова цитує пресслужба ОВА.

"До недавнього часу на Запорізькому напрямку ворог активних бойових дій не вів, але завдавав вогневий вплив, щоб обмежити дії наших військ і знищити наші артилерійські підрозділи. Сьогодні близько 11:00 ворог активно застосував авіацію та артилерію по Гуляйполю. Масованими артобстрілами російська армія знищує мирну інфраструктуру Оріхова, завдаються ракетні та авіаудари», – розповідає Ареф'єв.