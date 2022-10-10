Ворог ударив ракетами по центру Києва, є жертви

09:19 10 жовтня Київ, Україна

У Києві вранці під час повітряної тривоги у різних районах міста було чути вибухи. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про кілька вибухів у Шевченківському районі – у центрі столиці.



На місці ударів піднімаються два стовпи диму. Дехто чув 3 вибухи.

На місці одного з ударів прямо на дорозі горять авто громадян, які мирно їхали.

Внаслідок ракетного удару загинули 8 людей, ще 24 мирні жителі отримали поранення, повідомив радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смирнов.