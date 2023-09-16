Ворог вдарив двома авіабомбами по Оріхову, є поранені

10:44 16 вересня Київ, Україна

Відчуваючи своє безсилля на лінії фронту, російські війська продовжують завдавати ударів по мирним населеним пунктам Запорізької області. Як повідомив у Telegram 16 вересня начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко, лише минулої доби російська армія обстріляла 20 населених пунктів. Через бомбовий удар по місту Оріхів поранено двох жінок.

"За минулу добу військовослужбовці Росії зробили 54 удари по 20 населених пунктах Запорізької області. 48 артилерійських обстрілів припали територією Гуляйполя, Орєхова, Залізничного, Малинівки, Білогір'я, Роботиного, Степногірська, Кам'янського, Степового, і сів на лінії вогню», – написав він.

Крім того, ворог вдарив двома авіабомбами по Орєхову та обстріляв з РСЗВ Новодарівку, Гуляйпільське, Новоіванівку та Левадне. Внаслідок авіаудару по Оріхову поранення отримали жінки 71 та 53 років, їх госпіталізували.

Влада отримала 31 повідомлення про руйнування житлових будинків та господарських будівель.

Нагадаємо, 15 вересня росія завдала удару авіабомбою по житловому мікрорайону Нової Каховки.