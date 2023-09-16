Ворог вдарив двома авіабомбами по Оріхову, є поранені

Відчуваючи своє безсилля на лінії фронту, російські війська продовжують завдавати ударів по мирним населеним пунктам Запорізької області. Як повідомив у Telegram 16 вересня начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко, лише минулої доби російська армія обстріляла 20 населених пунктів. Через бомбовий удар по місту Оріхів поранено двох жінок.
Крім того, ворог вдарив двома авіабомбами по Орєхову та обстріляв з РСЗВ Новодарівку, Гуляйпільське, Новоіванівку та Левадне. Внаслідок авіаудару по Оріхову поранення отримали жінки 71 та 53 років, їх госпіталізували.
Влада отримала 31 повідомлення про руйнування житлових будинків та господарських будівель.
Нагадаємо, 15 вересня росія завдала удару авіабомбою по житловому мікрорайону Нової Каховки.
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