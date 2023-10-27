Ворог спамить українців повідомленнями з пропозицією «зливати» дані про Сили оборони

19:57 26 жовтня Київ, Україна

Користувачі з Одеської та Харківської областей отримують від рашистів повідомлення у месенджерах та СМС-повідомленнях із пропозиціями "обмінювати інформацію про Сили оборони України на долари", для цього їм пропонують перейти за посиланням на телеграм-канал.



Про спам-атаку росіян повідомив Центр стратегічних комунікацій.

Скріншоти повідомлень, що надходять на мобільні телефони, українські користувачі масово надсилають Центру стратегічних комунікацій.



Його фахівці радять тим, хто отримав повідомлення з таким текстом: “Міняємо інформацію про ЗСУ на $. Вся інформація в telegram …”, у жодному разі не відкривати його та не переходити за посиланнями, які там розміщені.



У Центрі нагадали, що за передачу інформації про Збройні сили України, критичну інфраструктуру та будь-яку іншу співпрацю з ворогом настане кримінальна відповідальність. Крім того, це може сильно зашкодити захисникам України.