Ворог здійснили 117 обстрілів Херсонської області. У Бериславі загинула жінка

11:15 14 жовтня Київ, Україна

Як повідомляє голова Херсонської ОВ Олександр Прокудін, за минулу добу росіяни здійснили 117 обстрілів Херсонської області. Загинула одна людина, ще п'ятеро отримали поранення.

Так, 14 жовтня війська Росії обстріляли місто Берислав Херсонської області, загинула 60-річна жінка.

"Близько 6-00 ранку армія Росії вдарила по місту. Потрапили по приватному будинку. Під завалами опинилася 60-річна жінка. На жаль, мешканка загинула", - зазначив він.

За його словами, росіяни випустили 574 снаряди з мінометів, артилерії, градів, танків, ПТРК, авіації та БПЛА. Містом Херсон ворог випустив 32 снаряди.

Російські військові потрапили у житлові квартали населених пунктів, будівлю навчального закладу, підприємство та територію інженерної споруди у Херсонському районі, бібліотеку та підприємство у Херсоні.

Нагадаємо, армія Росії накрила вогнем Киндейку на Херсонщині, є поранені.