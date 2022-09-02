Ворог знову завдав удару по Дніпропетровщині

08:24 03 серпня Київ, Україна

Внаслідок нічного ворожого обстрілу Криворізького району Дніпропетровської області постраждали дитсадок та церква.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram.

"Ворог вдарив з артилерії по двох громадах - Зеленодольській та Апостолівській. В Апостолівській без жертв і руйнувань", - зазначив він.

У Зеленодольську окупанти влучили прямо по селу Велика Кострома – там зачепило дитячий садок та церкву. Також росіяни пошкодили лінію електропередач, внаслідок чого село залишилося без світла.



Люди не постраждали. Над відновленням електропостачання працюють аварійні бригади.



В інших районах області станом на 7.30 ранку 3 серпня спокійно.