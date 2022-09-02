Ворог знову завдав удару по Дніпропетровщині

Внаслідок нічного ворожого обстрілу Криворізького району Дніпропетровської області постраждали дитсадок та церква.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram.
У Зеленодольську окупанти влучили прямо по селу Велика Кострома – там зачепило дитячий садок та церкву. Також росіяни пошкодили лінію електропередач, внаслідок чого село залишилося без світла.
Люди не постраждали. Над відновленням електропостачання працюють аварійні бригади.
В інших районах області станом на 7.30 ранку 3 серпня спокійно.
Люди не постраждали. Над відновленням електропостачання працюють аварійні бригади.
В інших районах області станом на 7.30 ранку 3 серпня спокійно.
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