Ворог продовжує терор на Харківщині: через обстріл зруйновано будинок у Вовчанську

15:57 06 жовтня Київ, Україна

6 жовтня житловий будинок, що складається з трьох квартир, було повністю зруйновано внаслідок обстрілу міста Вовчанськ у Чугуївському районі. Будівля спалахнула після влучення снаряда.



Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації через свій Telegram-канал.



Згідно з повідомленням, внаслідок інциденту постраждали троє громадян, які проживали в будинку. 76-річний чоловік отримав серйозні опіки, а 75-річна жінка та 25-річна жінка з інвалідністю отруїлися чадним газом.



Усіх трьох було госпіталізовано, і медики надають їм необхідну медичну допомогу.