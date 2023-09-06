Ворог продовжує обстрілювати цивільне населення у прифронтових селах Запоріжжя

11:32 26 серпня Київ, Україна

Російські окупанти зазнають поразки на Запорізькому напрямку. Всю свою агресію через невдачі на фронті ворог спрямовує на мирне населення, продовжуючи посилено обстрілювати прифронтові населені пункти.

Як повідомив 26 серпня голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко, минулої доби війська росії здійснили 85 обстрілів по 26 населених пунктах Запорізької області, є загиблий і поранений.

Він зазначив, що 71 артилерійський удар припав по території Гуляйполя, Залізничного, Оріхова, Роботиного, Новодарівки, Левадного, Новоданилівки, Степногірська, Кам'янського та інших сіл на лінії фронту.

Десять обстрілів з РСЗВ були направлені на Новодарівку, Темирівку, Левадне, Малу Токмачку, Степногірськ, Кам'янське.

БПЛА атакували Гуляйпільське та Білогір'я. Таврійське постраждало від авіаційного та ракетного ударів.

"На жаль, під час обстрілу з РСЗВ Град загинув 58-річний житель Малої Токмачки. Крім того, під час артобстрілу цього села постраждав 59-річний чоловік. Травмованого оперативно доставлено до медичного закладу", - наголосив глава регіону.

Нагадаємо, напередодні увечері росіяни обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині, загинув місцевий житель.