Ворог продовжує атакувати дронами столицю та інші міста

У Шевченківському районі Києва знову пролунали вибухи. Про це 17 жовтня повідомив мер міста Віталій Кличко.

Він підтвердив два нові "прильоти".

"Ще два вибухи у Шевченківському районі. Залишайтесь в укриттях!", - наголосив міський голова.

Telegram-канали пишуть про роботу ППО та публікують відео ворожих безпілотників у небі над столицею.

Сьогодні рано-вранці ворог ударив по місту дронами-камікадзе. Внаслідок атаки виникла пожежа в нежитловій будівлі. Крім того, пошкоджено кілька житлових будинків, інформація щодо постраждалих уточнюється.

За даними глави Офісу Президента Андрія Єрмака, ворог атакував Київ дронами-камікадзе.

"Вибухи у Києві. Столицю атакували дронами-камікадзе. Росіяни думають, що їм це допоможе, але такі дії схожі на агонію. Нам потрібно більше систем ППО і якнайшвидше. Ми не маємо часу на повільні дії. Більше зброї для захисту неба та знищення ворога", - наголосив він.

Крім того, атак окупантів зазнали Сумська та Дніпропетровська області.