Ворог обстріляв та знищив Кременчуцький нафтопереробний завод

Щоб позбавити нашу військову техніку пального, російські окупанти прицільно б'ють по паливних сховищах та заводах. Вчора, 2 квітня, внаслідок обстрілу міста Кременчук Полтавської області було знищено місцевий нафтопереробний завод. Про це розповів голова регіону Дмитро Лунін.

"Окупанти масовано обстріляли Кременчуцький НПЗ та оточуючі його склади паливно-мастильних матеріалів.. На жаль, інфраструктуру підприємства знищено. Завод не працює. Наші рятувальники продовжують героїчно гасити пожежу", - сказав губернатор.

За словами Луніна, екологічної катастрофи немає, ситуація контрольована. При цьому жертвами ворожої атаки стали кілька людей, які зазнали опіків. Життю постраждалих нічого не загрожує.

Нарешті, глава області звернувся до місцевого населення з проханням не вишиковуватися у черзі за бензином і не створювати штучного дефіциту.

"В Україні - війна, ситуація дуже складна, але цілком контрольована", - наголосив він.

Нагадаємо, напередодні вранці російські загарбники завдали ракетних ударів по Полтаві та Кременчуку. Під ворожий обстріл потрапили житлові будинки та інфраструктурні об'єкти.

Пізніше ворог атакував і Миргород. Внаслідок обстрілу пошкоджено злітну смугу, інфраструктуру аеродрому та сталося загоряння складу паливно-мастильних матеріалів.