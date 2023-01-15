Ворог обстріляв дві ТЕС. Руйнування масштабні. Ситуація складна – ДТЕК

Внаслідок російської атаки по території України було зафіксовано пошкодження електромереж у шести областях. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко у Facebook.
За словами Галущенка, росіяни 14 січня знову атакували об'єкти генерації та електричні мережі країни. Зокрема, прильоти є у Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київська областях.
Міністр повідомив, що через обстріл у більшості регіонів запроваджуються аварійні відключення.
Як уточнили у ДПЕК, ворог обстріляв дві теплові електростанції, одна з них припинила виробництво електроенергії.
Раніше повідомлялося, що 14 січня російська ракета потрапила до багатоповерхового будинку у Дніпрі.. Один під'їзд "склався".
Також є "прильоти" ще у двох областях. У Львівській та Харківській областях ракети потрапили об'єктами критичної інфраструктури.
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