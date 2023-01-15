Ворог обстріляв дві ТЕС. Руйнування масштабні. Ситуація складна – ДТЕК

07:03 15 січня Київ, Україна

Внаслідок російської атаки по території України було зафіксовано пошкодження електромереж у шести областях. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко у Facebook.

За словами Галущенка, росіяни 14 січня знову атакували об'єкти генерації та електричні мережі країни. Зокрема, прильоти є у Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київська областях.

Міністр повідомив, що через обстріл у більшості регіонів запроваджуються аварійні відключення.

"Наступні дні будуть важкими. Енергетики вже працюють над відновленням постачання електроенергії. Тримаємось! Щодня наближає нашу перемогу!", - наголосив Галущенко.

Як уточнили у ДПЕК, ворог обстріляв дві теплові електростанції, одна з них припинила виробництво електроенергії.

"Окупанти потрапили до турбінного відділення енергоблоку станції. Зруйновано один з енергоблоків. Також пошкоджено інші енергоблоки. Пожежники та працівники станції продовжують ліквідацію наслідків ракетного удару. Руйнування масштабні. Ситуація складна", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що 14 січня російська ракета потрапила до багатоповерхового будинку у Дніпрі.. Один під'їзд "склався".

Також є "прильоти" ще у двох областях. У Львівській та Харківській областях ракети потрапили об'єктами критичної інфраструктури.