Ворог обрушив на Дніпропетровщину лавину снарядів - ОВА

11:11 02 жовтня Київ, Україна

Минула ніч, як і всі попередні, знову виявилася неспокійною на Дніпропетровщині. Про це повідомляє голова ОВА Валентин Резніченко.

"Дрон-камікадзе, Ураган, Град і важка артилерія... Цією зброєю ворог всю ніч атакував два райони - Нікопольський та Криворізький", - написав Резніченко у Telegram.

Нікопольським районом окупанти били з Ураганів і Градів, а також важкої артилерії. У самому Нікополі пошкоджено приватні будинки, господарські будівлі та лінії електропередач.

У Червоногригорівській громаді масштаби руйнувань уточнюються.

Усюди обійшлося без загиблих та поранених.

А у Кривий Ріг після опівночі прилетів ворожий дрон-камікадзе. Потрапив до будівлі місцевого ліцею у центрі міста. У навчальному закладі зруйновано два поверхи та сталася пожежа. Ніхто не постраждав.

Нагадаємо, раніше ворог вдарив Іскандерами по Дніпру. В результаті одна людина загинула, п'ятеро отримали поранення, згоріли автобуси АТП.