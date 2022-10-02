Ворог обрушив на Дніпропетровщину лавину снарядів - ОВА

Минула ніч, як і всі попередні, знову виявилася неспокійною на Дніпропетровщині. Про це повідомляє голова ОВА Валентин Резніченко.
Нікопольським районом окупанти били з Ураганів і Градів, а також важкої артилерії. У самому Нікополі пошкоджено приватні будинки, господарські будівлі та лінії електропередач.
У Червоногригорівській громаді масштаби руйнувань уточнюються.
Усюди обійшлося без загиблих та поранених.
А у Кривий Ріг після опівночі прилетів ворожий дрон-камікадзе. Потрапив до будівлі місцевого ліцею у центрі міста. У навчальному закладі зруйновано два поверхи та сталася пожежа. Ніхто не постраждав.
Нагадаємо, раніше ворог вдарив Іскандерами по Дніпру. В результаті одна людина загинула, п'ятеро отримали поранення, згоріли автобуси АТП.
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