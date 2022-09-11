Ворог завдає ударів по українським містам та селам

12:42 11 вересня Київ, Україна

У неділю, 11 вересня, вночі пролунали вибухи у Харкові, Миколаєві, Дніпрі.

Так, у Дніпрі вибухи сталися під час повітряної тривоги.

"У ніч на 11 вересня у Дніпрі прогриміли вибухи. За попередньою інформацією, вибух був настільки сильний, що у людей вибило вікна у квартирах", - сказано в повідомленні.

Внаслідок ракетного удару по Дніпру поранено 72-річного чоловіка, його госпіталізовано у тяжкому стані. Є руйнування адмінбудівель, магазинів, ринку, складів та житлових будинків.

Нікополь обстріляли тричі за ніч. Туди прилетіли понад 35 снарядів із російських Градів та важкої артилерії. Постраждали троє людей - двоє чоловіків і жінка. Чоловіки у лікарні, їхній стан середньої тяжкості", - зазначив голова Дніпропетровської ОВ Валентин Резніченко.

За його словами, пошкоджено 35 багатоповерхових та приватних будинків, кілька навчальних закладів, амбулаторію, об'єкт промислової інфраструктури, автомобілі, газопроводи та лінії електропередач.

Також окупанти обстріляли Марганецьку громаду, але там, попередньо, без поранених та руйнувань.

У мережі з'явилася інформація про вибухи у Краматорську та Бахмуті.

Крім того, очевидці повідомляють про вибухи у Харкові незадовго після опівночі 11 вересня. Місцеві Telegram-канали повідомляють, що всього із Білгорода вилетіло близько дев'яти ракет у бік Харкова.

"Мінімум два вдарили містом, ще кілька прильотів дісталося Чугуївському району Харківської області", - розповідають очевидці.

Війська РФ вночі вдарили по житлових будинках Миколаєва. Поранено дев'ятьох людей. Про це повідомив мер Олександр Сенкевич.

"Сьогодні вночі Миколаїв зазнав потужних обстрілів. Пошкоджено житлові будинки. За попередніми даними, 9 осіб отримали поранення різного ступеня, четверо з них досі перебувають у лікарні", - наголосив він.

У Черкаській та Вінницькій областях у неділю, 11 вересня, пролунали вибухи.

Як заявив голова Черкаської ОВ Ігор Табурець, під час повітряної тривоги на Уманщині спрацювало ППО. Уламки збитого об'єкта потрапили до будинку. На щастя, люди не постраждали, – зазначив він. У Вінницькій області також пролунав вибух. Перед цим у регіоні було оголошено повітряну тривогу, - повідомляє Суспільне Вінниця

Цієї ж ночі на 11 вересня окупанти обстріляли Покровську громаду в Донецькій області . Загинуло шестеро людей. Про це повідомляє мер Покровська Руслан Требушкін.

Внаслідок ракетного удару зруйновано приватні будинки та пошкоджено інфраструктуру. Спочатку було відомо про п'ятьох загиблих. Пізніше мер повідомив про ще одну жертву, яка померла у лікарні від отриманих травм.

За даними голови Донецької ОВА Павла Кириленка, за минулу добу на Донеччині російські війська вбили 10 людей і ще 19 поранили.