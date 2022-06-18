Ворог завдав ракетного удару по Кременчуку: подробиці

09:49 18 червня Київ, Україна

Внаслідок ракетних ударів по Кременчуку постраждалих немає, ракети потрапили по НПЗ та ТЕЦ. Про це у суботу, 18 червня, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"6 російських ракет вдарили по Кременчуцькому нафтопереробному заводу, який і так не працював, і 2 ракети - по ТЕЦ. На щастя, потерпілих немає. Ворог атакує ці об'єкти не вперше. На місці працюють рятувальники", - написав Лунін.

Він додав, що "НПЗ і ТЕЦ за час повномасштабної війни зазнали найбільших атак та руйнувань серед усієї інфраструктури Полтавщини".

Варто також зазначити, що вночі над Одеською областю було збито дві крилаті ракети, випущені з території тимчасово окупованого Криму.

А на Дніпропетровщині ворог знову обстріляв Криворізький район. Окупанти завдали кількох ударів з артилерії по селу Велика Костромка. Є руйнування. Люди не постраждали.

Нагадаємо, 12 травня Полтавщина пережила найбільшу атаку РФ з початку війни - містом Кременчук було випущено 12 ракет. Обійшлося без постраждалих.