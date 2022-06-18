Ворог завдав ракетного удару по Кременчуку: подробиці

Внаслідок ракетних ударів по Кременчуку постраждалих немає, ракети потрапили по НПЗ та ТЕЦ. Про це у суботу, 18 червня, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
Він додав, що "НПЗ і ТЕЦ за час повномасштабної війни зазнали найбільших атак та руйнувань серед усієї інфраструктури Полтавщини".
Варто також зазначити, що вночі над Одеською областю було збито дві крилаті ракети, випущені з території тимчасово окупованого Криму.
А на Дніпропетровщині ворог знову обстріляв Криворізький район. Окупанти завдали кількох ударів з артилерії по селу Велика Костромка. Є руйнування. Люди не постраждали.
Нагадаємо, 12 травня Полтавщина пережила найбільшу атаку РФ з початку війни - містом Кременчук було випущено 12 ракет. Обійшлося без постраждалих.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі