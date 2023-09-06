Ворог завдав 94 ударів по 22 населених пунктах Запорізької області - ОВА

10:46 02 вересня Київ, Україна

Відступаючи під натиском ЗСУ на Бердянському та Мелітопольському напрямках, ворог із запеклістю б'є по мирних містах та селах. Як повідомляє голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, за минулу добу російські війська завдали 94 ударів, атакувавши 22 населені пункти Запорізької області.

"В результаті терору військовослужбовцями росії мирного населення зафіксовано 79 артилерійських обстрілів по території Гуляйполя, Ольгівського, Щербаків, Левадного, Степногірська, Степового, П'ятихаток, Плавнів, Лобкового та інших прифронтових населених пунктів", - зазначив він.

Також росіяни влучили двома ракетами по Комишувасі, завдали авіаційних ударів по Роботиному та Преображенці, сім БПЛА атакували Новодарівку, Малинівку та Лобкове, обстріляли з РСЗВ Новодарівку, Червоне та Кам'янське.

Загалом надійшло 23 повідомлення про руйнування житлових будинків, складських приміщень та об'єктів інфраструктури. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, на Запоріжжі у п'яти населених пунктах через російські обстріли оголосили примусову евакуацію дітей.

Як повідомлялося, росіяни минулої доби обстріляли чотири райони Харківщини, є загиблий і поранений.