Ворог готує нові провокації на Запорізькій АЕС

12:36 13 вересня Київ, Україна

Країна-агресор росія готує черговий провокаційний обстріл Запорізької атомної електростанції, повідомив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Андрій Юсов.

"Є інформація про підготовку чергових провокацій та обстрілів Запорізької станції, про те, що особовий склад агресора має план перебування в укриттях під час своїх сигналів. Тобто є пересування техніки, є систематична діяльність щодо пошкодження ліній електропередач, які об'єднують ЗАЕС з українською енергосистемою, яких зараз залишилося лише кілька", - сказав Юсов.

Юсов зазначив, що окупанти після захоплення станції "побачили певну безкарність з боку міжнародної спільноти, і це масштабують на всю енергетичну систему України, готуючи таким чином відверту гуманітарну катастрофу, кризу напередодні зими".

"Ми вже можемо говорити, на жаль, не лише про Запорізьку АЕС. російський агресор систематично, методично обстрілює всю енергетичну інфраструктуру України, і це, безсумнівно, може вплинути в результаті на інші атомні об'єкти - на інші атомні станції", - повідомив спікер ГУР.

Юсов підкреслив, що росія має ще багато ракет Х-22, якими можна завдавати ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України зі значної відстані.