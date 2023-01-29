Ворог двічі обстріляв Харківщину: зруйновано будинки та об'єкти інфраструктури

09:45 29 січня Київ, Україна

Минулої доби рятувальники двічі виїжджали до Вовчанська та Куп'янська на перевірку території, що постраждала від ворожих обстрілів. Про це повідомляли у ГУ ДСНС Харківської області.

Так, внаслідок ворожого обстрілу міста Вовчанська суттєвих руйнувань зазнало сільськогосподарське підприємство. Снаряди потрапили в чотири металеві ємності елеватора та три складські будівлі.. Також пошкоджено плавзасіб та паркан.

Крім того, внаслідок обстрілу в місті пошкоджено та зруйновано чотири приватні будинки, господарські будівлі та три автомобілі.

У місті Куп'янськ виявлено пошкодження приватного домоволодіння, а також два пасажирські вагони та колії на території залізничного підприємства.

Постраждалі та пожежі не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни обстріляли з артилерії Очаківську громаду.

Також під вогнем була й Сумщина. Там пошкоджено чотири багатоквартирні та 26 приватних будинків.