Ворог бив по Дніпропетровщині з "Ураганів" та артилерії

Армія окупантів знову тримала на прицілі два райони – Криворізький та Нікопольський.
Про це повідомив голова військової адміністрації Валентин Резніченко.
Тричі за ніч ворог накрив вогнем Нікопольський район.
По Марганецькій громаді двічі стріляла російська важка артилерія. Туди прилетіло 13 снарядів. У Марганці постраждали дві жінки – 61 та 63 роки. Одна з них госпіталізована. Її стан медики оцінюють як середній.
У місті пошкоджено 6 будинків, газопровід та водопровід.
По Червоногригорівській громаді теж била ворожа артилерія. Понівечено десяток будинків та лінія електропередач. Без світла до 1000 осіб.
Обійшлося без загиблих та поранених.
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