Ворог бив по Дніпропетровщині з "Ураганів" та артилерії

09:04 23 серпня Київ, Україна

Армія окупантів знову тримала на прицілі два райони – Криворізький та Нікопольський.

Про це повідомив голова військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Російська армія знову тримала на прицілі два райони – Криворізький та Нікопольський. По Криворізькому вдарили "Ураганами". У Зеленодольській громаді росіяни вбили 45-річну жінку. Її чоловік поранений. Він перебуває у лікарні. Будинок сім'ї пошкоджений" - Валентин Резніченко.



Тричі за ніч ворог накрив вогнем Нікопольський район.



По Марганецькій громаді двічі стріляла російська важка артилерія. Туди прилетіло 13 снарядів. У Марганці постраждали дві жінки – 61 та 63 роки. Одна з них госпіталізована. Її стан медики оцінюють як середній.



У місті пошкоджено 6 будинків, газопровід та водопровід.



По Червоногригорівській громаді теж била ворожа артилерія. Понівечено десяток будинків та лінія електропередач. Без світла до 1000 осіб.



Обійшлося без загиблих та поранених.