Вознесенськ: підліток за кермом авто стріляв з вікна

20:18 25 травень Київ, Україна

На півдні України в місті Вознесенськ підліток роз'їжджав по місту за кермом автомобіля і стріляв з вікна. Відео своєї небезпечної подорожі хлопець розмістив на власній сторінці в Instagram.

Про це йдеться в групі Вознесенський Вісник в Facebook.



Підлітка звуть Дмитро. Його батько - Вадим Чорний, майор, помічник начальника Вознесенської виправної колонії.

"Має задекларований транспортний засіб ВАЗ 21214 (Нива). Але, як нам стало відомо від жителів міста, його син Дмитро має особисту машину ВАЗ 21099, на якій вільно пересувається по вулицях міста", - йдеться в повідомленні в соцмережі.

Як наголошується в групі, в квітні сімейство Чорних тривалий час голосно слухали музику. Сусіди викликали поліцію.



Глава сімейства вирішив, що до правоохоронців звернувся його сусід Артем Черник. Чоловік "вночі стукав у вікна сусіда Артема Черника і налякав його дочку з діагнозом аутизм".