Вознесенськ: підліток за кермом авто стріляв з вікна

На півдні України в місті Вознесенськ підліток роз'їжджав по місту за кермом автомобіля і стріляв з вікна. Відео своєї небезпечної подорожі хлопець розмістив на власній сторінці в Instagram.
Про це йдеться в групі Вознесенський Вісник в Facebook.
Підлітка звуть Дмитро. Його батько - Вадим Чорний, майор, помічник начальника Вознесенської виправної колонії.
Підлітка звуть Дмитро. Його батько - Вадим Чорний, майор, помічник начальника Вознесенської виправної колонії.
Як наголошується в групі, в квітні сімейство Чорних тривалий час голосно слухали музику. Сусіди викликали поліцію.
Глава сімейства вирішив, що до правоохоронців звернувся його сусід Артем Черник. Чоловік "вночі стукав у вікна сусіда Артема Черника і налякав його дочку з діагнозом аутизм".
Глава сімейства вирішив, що до правоохоронців звернувся його сусід Артем Черник. Чоловік "вночі стукав у вікна сусіда Артема Черника і налякав його дочку з діагнозом аутизм".
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