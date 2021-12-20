Біля Луцька знайшли конопляне поле

16:24 30 липень Київ, Україна

Офіцер боратинського громади виявив поле конопель. 10 га наркомісткої рослини виявили на полях фільтрації Гнідавського цукрового заводу і зараз знищують бульдозером.

Офіцер громади Микола Парфелюк розповів: натрапив на конопляне поле між Гірка Полонка і Городище, коли патрулював територію в рамках операції «Мак». Після знахідки правоохоронці направили цукровому припис заводу, поруч з яким виявили плантацію.

«Вони містять наркосодержащие речовини і тому їх треба знищувати, щоб ніхто з людей не міг собі щось заготовити, щоб в подальшому використовувати для власних цілей або для власних потреб», - каже заступник керівника Луцького РВ міліції Володимир Веремчук.

Зараз 10 гектарів конопель знищують бульдозером. Стебла в пару метрів, більше не будуть рости, говорить тракторист Сергій Чайка. Щоб насіння не проросло повторно, радить переорати ділянку.

«Конопля на цьому полі - дикоросла, розрослася самостійно, - говорить інженер-еколог Анатолій Франчак, - родючий шар грунту, коли він змивається з буряка, то вже має поживні речовини. От і все. Проста причина ».