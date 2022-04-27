Біля "Азовсталі" продовжуються бої

11:35 27 квітня Київ, Україна

У Маріуполі продовжуються вуличні бої біля заводу "Азовсталь".

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.



"Повітряні атаки на "Азовсталь" не вщухають. Жодної тиші, але спроби штурму щоразу. Незважаючи на заяви. Єдине, з громадського інформаційного поля різко зникли публікації боїв. Окупанти намагаються пояснити собі, чому путін майже погодився на евакуацію, одночасно, не приховуючи подальших планів щодо "Азовсталі" та наших захисників", - зазначив він.