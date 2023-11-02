Возили ухилянтів до кордону на швидкій: на Одещині знешкоджено злочинне угруповання

11:41 02 листопада Київ, Україна

Служба безпеки спільно з Нацполіцією нейтралізувала на Одещині міжнародне злочинне угруповання, яке нелегально переправляло за кордон громадян призовного віку.

Про це повідомляє пресслужба СБУ

Для прихованого перевезення ухилянтів автошляхами регіону фігуранти використовували автомобіль швидкої допомоги з медичним екіпажем.



Такий «трансфер» доставляв клієнтів на кордон із сусідньою європейською країною в обхід блокпостів. У так званій «зеленці» ухилянтів зустрічав ще один учасник схеми, який переводив їх до сусідньої країни лісовими стежками.



Внаслідок комплексних заходів правоохоронці зупинили на міжнародній трасі "Одеса-Рені" карету швидкої допомоги, яка з проблисковими маячками везла до кордону двох ухилянтів. Водночас було затримано організаторів злочинного угруповання.



За даними слідства, ними виявились двоє іноземних громадян з посвідками на тимчасове проживання в Україні та мешканець Одеської області.



За гроші вони допомагали потенційним призовникам уникнути мобілізації та нелегально потрапити за кордон.



Вартість таких послуг становила від 4,8 тис. американських доларів з одного клієнта. Гроші фігуранти отримували на банківську картку свого спільника з південного регіону України.

Під час обшуків за місцями знаходження учасників схеми вилучено:

▪️ банківські картки та мобільні телефони з доказами незаконної діяльності;

▪️ гроші, отримані протиправним шляхом.



Усі троє організаторів злочинного угруповання повідомлені про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна.



Крім того, вирішується питання про кваліфікацію злочинних дій екіпажу швидкої, задіяного у незаконній діяльності.