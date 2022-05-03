Возив пасажирів напідпитку: у Києві затримали водія маршрутки

10:29 03 серпня Київ, Україна

У Деснянському районі столиці на вулиці Милославській співробітники патрульної поліції зупинили водія маршрутки з ознаками алкогольного сп'яніння.

Чоловік, зі свого боку, відмовився від проходження алкотесту, пояснюючи це тим, що у нього немає можливості витрачати на це час.



В результаті з'ясувалося, що чоловіка позбавили права в управлінні транспортними засобами ще в 2020 році і він взагалі не повинен був сідати за кермо.



Правоохоронці усунули водія від керування і склали на нього протоколи відповідно до статей про управління транспортним засобом в стані сп'яніння і керування транспортним засобом особою, тимчасово обмеженою у цьому праві (ч.1 ст.130, ч. 3 ст. 126 КК України).



