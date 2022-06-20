Повітряні сили знищили ротно-тактичну групу росіян

Українська авіація знищила ротно-тактичну групу російських військ та один із опорних пунктів ворога.
Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
За словами Ігната, внаслідок авіанальотів було знищено техніку та живу силу ротно-тактичної групи окупантів, а також один із опорних пунктів противника.
Крім цього, у неділю підрозділ зенітних ракетних військ ЗС знищив ворожий безпілотний літальний апарат ворога.
Крім цього, у неділю підрозділ зенітних ракетних військ ЗС знищив ворожий безпілотний літальний апарат ворога.
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