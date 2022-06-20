Повітряні сили знищили ротно-тактичну групу росіян

08:09 20 червня Київ, Україна

Українська авіація знищила ротно-тактичну групу російських військ та один із опорних пунктів ворога.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Повітряні сили Збройних сил України продовжують виконувати завдання щодо захисту суверенітету та державної цілісності України. Винищувачі Повітряних сил патрулюють повітряний простір і прикривають дії ударної авіації, яка завдає ракетно-бомбових ударів за позиціями окупантів на кількох напрямках" - Юрій Ігнат.

За словами Ігната, внаслідок авіанальотів було знищено техніку та живу силу ротно-тактичної групи окупантів, а також один із опорних пунктів противника.



Крім цього, у неділю підрозділ зенітних ракетних військ ЗС знищив ворожий безпілотний літальний апарат ворога.