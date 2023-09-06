Повітряні сили знищили 43 повітряні цілі із 44, випущених росіянами - ПС

10:13 30 серпня Київ, Україна

У ніч на 30 серпня російські війська завдали масованого удару по Україні, випустивши 44 повітряні цілі. Внаслідок дій української протиповітряної оборони 43 цілі було знищено.

Як повідомили Повітряні сили Збройних сил України, у ніч проти 30 серпня противник завдав удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними дронами.

Усього було зафіксовано 44 ворожі повітряні цілі:
  • 28 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, випущені з 11 літаків стратегічної авіації Ту-95МС з Каспію та району Енгельса;
  • 16 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131" з південного та північного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Курськ).
По маршруту руху ракет і дронів у низці областей України працювала протиповітряна оборона. До відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження.
 
"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони України знищено 43 повітряні цілі в межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей: 28 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 15 ударних БПЛА типу" Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні.