Повітряні сили України успішно знищили 36 дронів-камікадзе, випущених росією

09:17 25 травня Київ, Україна

У ніч проти четверга Україна успішно відбила атаку 36 іранських дронів-камікадзе, випущених росією.



Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), посилаючись на генерал-лейтенанта Миколу Олещука, командувача ЗСУ, який поділився інформацією в Telegram.



У ніч на 25 травня 2023 року ворог здійснив атаку на Україну, використовуючи ударні дрони "Shahed-136/131" іранського виробництва. Усього було зафіксовано 36 пусків цих дронів із північного та південного напрямків.



Передбачається, що метою атаки були критична інфраструктура та військові об'єкти на західних територіях України, зазначає пресслужба ЗСУ.



Для відбиття атаки були задіяні підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальна авіація та мобільні вогневі групи у зонах відповідальності повітряного командування "Південь", ПК "Центр" та повітряного командування "Захід", а також протиповітряна оборона інших складових Сил оборони України.



Завдяки спільним зусиллям усі 36 дронів-камікадзе були успішно знищені.