Повітряні атаки по Україні завдали шкоди електромережам у 6 областях - Укренерго

13:12 25 вересня Київ, Україна

Внаслідок бойових дій у шести областях України спостерігаються ушкодження в електромережах, як повідомляє Укренерго у понеділок, 25 вересня.



Понад 400 населених пунктів залишилися без електроживлення через бойові дії та інші негативні впливи. Пошкодження зареєстровані у мережах обленерго Донецької, Дніпропетровської, Одеської, Сумської, Харківської та Херсонської областей. Відновлення електропостачання проводиться за суворого дотримання заходів безпеки та з дозволу військових.



Міненерго, у свою чергу, наголошує, що в Одеській області електромережі отримали пошкодження внаслідок нічної повітряної атаки з боку росії, через що було відімкнено понад тисячу споживачів. Роботи з відновлення мереж продовжуються.



Також у західному регіоні через грозу було відключено дві високовольтні повітряні лінії, в тому числі одну міждержавного значення. Споживачі залишилися без електроживлення.



Однак варто зазначити, що сьогодні Україна імпортує електроенергію зі Словаччини обсягом 220 МВт-год, з піковою потужністю в окремі години до 99 МВт. Також відбувається експорт електроенергії до Словаччини та Молдови, загальний обсяг становить 4 390 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 389 МВт.