Повітряна атака на Україну: збито 19 дронів та 11 ракет, в Одесі руйнування та пожежі

08:44 25 вересня Київ, Україна

Прессекретарка Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк у ніч на 25 вересня повідомила, що цієї ночі було збито 19 безпілотних апаратів типу "Shahed", запущених росіянами. Також протиповітряна оборона успішно нейтралізувала дві крилаті ракети типу "Калібр" над Миколаївщиною та Кіровоградщиною, всього було збито 11 таких ракет, переважно над Одеською областю.



Інформація про те, що сталося, була поширена Гуменюк у ході національного телемарафону і також опублікована в Telegram каналі Олега Кіпера, голови Одеської ОВА, а також в офіційному каналі Сил оборони Півдня в Telegram.



Гуменюк підкреслила, що атака, здійснена російськими військами, була масованою та комбінованою. Вона зазначила, що всі 19 ударних дронів "Shahed" було знищено Силами протиповітряної оборони.



За її словами, ворог також випустив 12 крилатих ракет типу "Калібр", і дві з них були успішно збиті над Миколаївською та Кіровоградською областями.

"Дуже потужна і важка була бойова робота. На жаль, внаслідок цієї роботи уламками було пошкоджено і приватні будинки, і загоряння трави відбувалося, і, на жаль, сталося влучення", - зазначила Гуменюк.

Олег Кіпер, голова Одеської ОВА, додав, що інфраструктура припортової зони опинилася під ударом.

"У нежитловій висотці в м. Одеса спалахнула пожежа, але оперативні заходи швидко дозволили її ліквідувати", - повідомив він.

За інформацією Олега Кіпера, також було зафіксовано руйнування у складському приміщенні та одному з приватних будинків в Одеському районі.





Пізніше Сили оборони Півдня доповіли про те, що вночі на Одеську область було направлено 19 ударних безпілотних апаратів типу "Shahed-136/131" та 2 надзвукові ракети "Онікс". В Одесі від вибухової хвилі постраждала одна людина. Жінка отримала травми від уламків та перебуває у місцевій лікарні, де їй надають необхідну медичну допомогу.Пізніше Сили оборони Півдня доповіли про те, що вночі на Одеську область було направлено 19 ударних безпілотних апаратів типу "Shahed-136/131" та 2 надзвукові ракети "Онікс".

"На жаль, ворог атакував припортову інфраструктуру. Морський вокзал в Одесі отримав серйозні пошкодження, а також виникла пожежа в будівлі привокзального готелю, який не функціонував уже кілька років. Пожежу було успішно ліквідовано пожежниками. Крім того, ракетами "Онікс" зруйновано зерносховища. На щастя, жертв серед людей не було", - йдеться у повідомленні.

Крім того, внаслідок бойової роботи, уламки призвели до пошкоджень та загорянь складських будівель одного з підприємств та приватного будинку на околицях Одеси. Також виникли пожежі на відкритих територіях.

Пожежі було ліквідовано, і немає інформації про постраждалих. У кількох будинках було вибито скло внаслідок вибухових хвиль.