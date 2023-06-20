Повітряна атака на Львів: ураження критичної інфраструктури та пожежа

Під час нічної повітряної атаки на Львів, рашисти уразили один із об'єктів критичної інфраструктури, проте, на щастя, люди не постраждали.
Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький передав цю інформацію через месенджер Telegram.
Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький передав цю інформацію через месенджер Telegram.
За словами голови військової адміністрації, на місці події вже знаходяться екстрені служби та проводяться відповідні операції.
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