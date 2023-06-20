Повітряна атака на Львів: ураження критичної інфраструктури та пожежа

09:47 20 червня Київ, Україна

Під час нічної повітряної атаки на Львів, рашисти уразили один із об'єктів критичної інфраструктури, проте, на щастя, люди не постраждали.



Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький передав цю інформацію через месенджер Telegram.

"За попередніми даними, у Львові сталося влучання в об'єкт критичної інфраструктури, але люди не постраждали. В результаті виникла пожежа", - прокоментував він.

За словами голови військової адміністрації, на місці події вже знаходяться екстрені служби та проводяться відповідні операції.