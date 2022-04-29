Встромив в око ножиці: підлеглий намагався вбити директора житомирської стоматології

10:58 01 грудня Київ, Україна

28-річного лікаря-стоматолога підозрюють у замаху на вбивство своєї 62-річної начальниці, жінку неодноразово били по голові, а потім проткнули око ножицями.

Без свідомості директорку приватної стоматологічної клініки у власному кабінеті в калюжі крові знайшла бухгалтерка. Колеги спочатку подумали, що це нещасний випадок. Але поліція цю версію відразу відкинула.



У сусідній перукарні, яка теж належить потерпілій, кажуть, ніхто не бачив і не чув, як все сталося. Спочатку думали, що це нещасний випадок. Директорка впала і напоролася на ножиці. Вони стирчали в оці.



Колеги викликали швидку. Постраждалу доставили в реанімацію обласної лікарні. Її стан лікарі оцінюють як важкий. У жінки травми голови і ока.





Слідчі, які прибули на місце, нещасний випадок відразу відкинули. За характером травм було зрозуміло, директорку хтось намагався вбити. З кабінету нічого не пропало. Підозри впали на працівника цієї ж клініки, 28-річного стоматолога-ортопеда.

"Обстановка свідчила про те, що вона просто сиділа в кабінеті і наносила собі макіяж, а далі вона впала від удару, і фактично втратила свідомість. Слідчі кваліфікують справу як замах на вбивство, тобто були виконані всі дії, щоб позбавити людину життя. І мотив про це свідчить, і травми, які були нанесені", - зазначає прессекретарка ГУНП в Житомирській області Алла Ващенко.

У поліції припускають, що молодий лікар намагався вбити директорку клініки нібито через борги. Він позичав у неї гроші на весілля і приховував виторг.

"Потерпіла позитивно до нього ставилася. Але дійсно позичала йому гроші. Крім того, з'явилися у нього боргові зобов'язання за його недобросовісність в роботі. Власниці (клініки - ред.) стало відомо, що людина несумлінно обходилася із коштами від клієнтів", - говорять в поліції.

Син потерпілої Сергій Яремчук каже - ні з ким із підлеглих мати не конфліктувала.

"Це звір і нелюд. Він привласнював, напевно, гроші. Кілька разів його бачив, навіть не можу сказати, що це за людина. У неї (потерпілої матері - ред.) дуже багато друзів, знайомих, всі в шоці", - розповідає чоловік.

27 листопада оперативники затримали нападника. Зараз чоловікові оголошено про підозру за статтями "Замах на кримінальний злочин" та "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України. Молодого лікаря зараз утримують під вартою.

У свою чергу тесть затриманого, Микола Лавренчук, стверджує - зять так вчинити не міг.

"Я нікому не вірю. Ніяких грошей він не винен, тому що він забезпечений був на всі сто. Ні яких коштів не потребував, я не вірю", - каже він.

Підозрюваний теж своєї провини не визнає, а в клініці після інциденту хочуть встановити камери відеоспостереження.