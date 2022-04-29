Встромив в око ножиці: підлеглий намагався вбити директора житомирської стоматології

28-річного лікаря-стоматолога підозрюють у замаху на вбивство своєї 62-річної начальниці, жінку неодноразово били по голові, а потім проткнули око ножицями.
Без свідомості директорку приватної стоматологічної клініки у власному кабінеті в калюжі крові знайшла бухгалтерка. Колеги спочатку подумали, що це нещасний випадок. Але поліція цю версію відразу відкинула.
У сусідній перукарні, яка теж належить потерпілій, кажуть, ніхто не бачив і не чув, як все сталося. Спочатку думали, що це нещасний випадок. Директорка впала і напоролася на ножиці. Вони стирчали в оці.
Колеги викликали швидку. Постраждалу доставили в реанімацію обласної лікарні. Її стан лікарі оцінюють як важкий. У жінки травми голови і ока.
У сусідній перукарні, яка теж належить потерпілій, кажуть, ніхто не бачив і не чув, як все сталося. Спочатку думали, що це нещасний випадок. Директорка впала і напоролася на ножиці. Вони стирчали в оці.
Колеги викликали швидку. Постраждалу доставили в реанімацію обласної лікарні. Її стан лікарі оцінюють як важкий. У жінки травми голови і ока.
Слідчі, які прибули на місце, нещасний випадок відразу відкинули. За характером травм було зрозуміло, директорку хтось намагався вбити. З кабінету нічого не пропало. Підозри впали на працівника цієї ж клініки, 28-річного стоматолога-ортопеда.
У поліції припускають, що молодий лікар намагався вбити директорку клініки нібито через борги. Він позичав у неї гроші на весілля і приховував виторг.
Син потерпілої Сергій Яремчук каже - ні з ким із підлеглих мати не конфліктувала.
27 листопада оперативники затримали нападника. Зараз чоловікові оголошено про підозру за статтями "Замах на кримінальний злочин" та "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України. Молодого лікаря зараз утримують під вартою.
У свою чергу тесть затриманого, Микола Лавренчук, стверджує - зять так вчинити не міг.
Підозрюваний теж своєї провини не визнає, а в клініці після інциденту хочуть встановити камери відеоспостереження.
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