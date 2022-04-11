Відновлено рух у бік Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Ворзеля

11:43 11 квітня Київ, Україна

Відсьогодні відкрито тимчасовий насипний міст у Романівці, що сполучає міста з Києвом.

Про це повідомив Кирило Тимошенко.



Протяжність тимчасового насипного мосту – 245 м, ширина – 9 м. Для його спорудження використано понад 9 000 тонн насипних матеріалів. Тепер можна доставляти швидше та більше гуманітарної допомоги та будівельних матеріалів у звільнені від російської окупації міста.



