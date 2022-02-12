Займання резервуара з дизельним паливом обійшлося без жертв

Сьогодні вранці співробітники ДСНС міста Миколаїв отримали повідомлення про загоряння резервуара з дизельним паливом. Завдяки їхній оперативній роботі пожежа була повністю ліквідована протягом години.
Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України.
"20 травня о 7:32 в м. Миколаїв по вул. Індустріальна, 1/15 на території підприємства виникла пожежа в резервуарі з дизельним паливом", - йдеться в повідомленні рятувальників.
О восьмій годині ранку пожежа була локалізована на площі 100 м кв., а о 08:18 повністю ліквідована.
"20 травня о 7:32 в м. Миколаїв по вул. Індустріальна, 1/15 на території підприємства виникла пожежа в резервуарі з дизельним паливом", - йдеться в повідомленні рятувальників.
О восьмій годині ранку пожежа була локалізована на площі 100 м кв., а о 08:18 повністю ліквідована.
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