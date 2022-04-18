Недільний обстріл Харкова. Російські ракети потрапили до 18 житлових будинків. Фото

07:07 18 квітня Київ, Україна

17 квітня близько 14:00 у Харкові внаслідок ворожих обстрілів у центральній частині міста сталося потрапляння до житлових багатоповерхових будинків за вісімнадцятьма адресами, з яких у п'ятиповерховому будинку горіли квартири на четвертому та п'ятому поверхах.

Інформація про жертв та постраждалих уточнюється. Від ДСНС залучалося 160 осіб та 33 од. техніки.

Усі пожежі ліквідовано.
 
 
.Російські ракети потрапили в 18 житлових будинків. Російські ракети потрапили в 18 житлових будинків.
 
.Російські ракети потрапили до 18 житлових будинків 01"
Фото: Воскресный обстрел Харькова. Российские ракеты попали в 18 жилых домов 02
. Російські ракети потрапили в 18 житлових будинків. 03" Російські ракети потрапили до 18 житлових будинків 03"