Недільний обстріл Харкова. Російські ракети потрапили до 18 житлових будинків. Фото

17 квітня близько 14:00 у Харкові внаслідок ворожих обстрілів у центральній частині міста сталося потрапляння до житлових багатоповерхових будинків за вісімнадцятьма адресами, з яких у п'ятиповерховому будинку горіли квартири на четвертому та п'ятому поверхах.
Інформація про жертв та постраждалих уточнюється. Від ДСНС залучалося 160 осіб та 33 од. техніки.
Усі пожежі ліквідовано.
Інформація про жертв та постраждалих уточнюється. Від ДСНС залучалося 160 осіб та 33 од. техніки.
Усі пожежі ліквідовано.
.Російські ракети потрапили в 18 житлових будинків. Російські ракети потрапили в 18 житлових будинків.
.Російські ракети потрапили до 18 житлових будинків 01"
. Російські ракети потрапили в 18 житлових будинків. 03" Російські ракети потрапили до 18 житлових будинків 03"
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