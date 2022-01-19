Вісьмох службовців ДФС у Тернополі підозрюють у розтраті

12:31 05 вересень Київ, Україна

Одним із завдань Державної фіскальної служби є реалізація державної політики у сферах дотримання закону щодо фінансових надходжень до бюджету. Але не інакше. В управлінні ДФС Тернопільської області посадовці на чолі з начальником управління вчинили якраз інакше. За інформацією Національної поліції, проти цих восьми держслужбовців висунуто підозру у розтраті вилученого за рішенням суду майна.

Зазначено, що правоохоронці викрили злочинну групу посадових осіб обласного управління ДФС, серед яких: керівник одного з управлінь, начальники та заступники відділів, слідчий та інспектор.

"Підозрювані, зловживаючи службовим становищем, всупереч судовому рішенню про передачу на технологічне перероблення вилучених в межах кримінальних проваджень фальсифікованих алкогольних напоїв і спирту спеціалізованому держпідприємству, передали 60 тонн продукції на знищення приватному підприємству. Згідно з висновком економічної експертизи, за технологічне перероблення державний бюджет недоотримав понад 120 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.

Вісьмом посадовим особам ДФС було повідомлено про підозру за статтями про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинення злочину групою осіб і невиконання судового рішення (ч.3 ст.191, ч.2 ст.28, ч.2 ст .382 КК України).

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