Вісьмох службовців ДФС у Тернополі підозрюють у розтраті

Одним із завдань Державної фіскальної служби є реалізація державної політики у сферах дотримання закону щодо фінансових надходжень до бюджету. Але не інакше. В управлінні ДФС Тернопільської області посадовці на чолі з начальником управління вчинили якраз інакше. За інформацією Національної поліції, проти цих восьми держслужбовців висунуто підозру у розтраті вилученого за рішенням суду майна.
Зазначено, що правоохоронці викрили злочинну групу посадових осіб обласного управління ДФС, серед яких: керівник одного з управлінь, начальники та заступники відділів, слідчий та інспектор.
Вісьмом посадовим особам ДФС було повідомлено про підозру за статтями про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинення злочину групою осіб і невиконання судового рішення (ч.3 ст.191, ч.2 ст.28, ч.2 ст .382 КК України).
Раніше повідомлялося, що в Київзеленбуді виявили розкрадання майже на 80 млн гривень. Частину незаконно отриманих коштів учасники корупційної схеми перенаправили на рахунки іноземних компаній.
В Укртрансбезпеці виявили розтрату на 100 млн гривень.
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