Вісім підлітків в Івано-Франківську отруїлися невідомою речовиною

За повідомленням Держслужби з надзвичайних ситуацій, сьогодні вночі сталося масове отруєння в гуртожитку Івано-Франківського державного коледжу технологій та бізнесу. Вісім учнів були госпіталізовані через отруєння невідомою речовиною.

Підліткам по 16 і 17 років, загрози їхньому життю, за даними рятувальників, немає, однак п'ятеро з них потрапили до лікарні в стані середньої тяжкості, троє - у важкому стані.

Відзначається, що вночі в гуртожитку, а також чотирьох багатоповерхових житлових будинках в цьому районі "відчувався сторонній різкий запах невідомої речовини (попередньо схожого на природний газ)".

Аварійна бригада управління газового господарства АТ "Івано-Франківськгаз" обстежила будинки і прилеглу територію і не знайшла витоку газу. Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ провів заміри повітря, небезпечних речовин не виявив.