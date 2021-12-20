Злодії вкрали дизайнерські речі Бейонсе на 1 млн доларів

08:15 28 березень Київ, Україна

Посилаючись на інформацію від правоохоронних органів, видання TMZ повідомило про те, що поліція Лос-Анджелеса розслідує резонансний злочин про пограбування. Йдеться про невстановлених поки осіб, які скоїли крадіжку речей популярної RnB-співачки і актриси Бейонсе.

Речі зберігалися в трьох складах, які знаходяться в Лос-Анджелесі. Бейонсе орендувала їх у продюсерській компанії Parkwood Entertainment. Грабіжники влаштували напад на них двічі. В ході першої акції злочинці винесли коштовні сумки і сукні співачки. В ході другої жертвою став один зі стилістів Бейонсе.

Бейонсе Жизель Ноулз (Beyoncе Giselle Knowles) - співачка в стилі RnB. Вона також є музичним продюсером, актрисою, танцівницею і моделлю. Нещодавно виконавиця поставила рекорд на Греммі, ставши володаркою 28 статуеток. За даними Sony, її диски розійшлися тиражем більше ніж 100 мільйонів екземплярів.

Нагадаємо, двоюрідний брат співачки Бейонсе 34-річний Мартелл Деруен був знайдений мертвим у своїй квартирі в Сан-Антоніо штату Техас.