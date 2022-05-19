Крадіжка у ЗСУ

У Черкасах чиновник хотів продати бронежилети на 12 мільйонів гривень.
СБУ розкрила масштабну схему розкрадання гуманітарної допомоги у Черкасах. Несумлінні чиновники планували реалізувати понад 1 тисячу бронежилетів, призначених для Збройних сил України. Загальна сума за незаконний продаж спорядження могла перевищити 12 мільйонів гривень.
Подробиці злочинної схеми Служба безпеки України опублікувала у своєму офіційному Telegram-каналі.
Зазначені засоби захисту були виготовлені однією з громадських організацій. Амуніцію передали до Черкаської військової обласної адміністрації, щоб звідти її відправили на потреби оборони. Проте несумлінні чиновники вирішили нажитися на гуманітарній допомозі.
Бронежилети намагалися продати через афілійовані комерційні структури та мережу супермаркетів. СБУ розкрила схему та вилучила частину спорядження в одній із торгових мереж. Бронежилети будуть передані на потреби ЗСУ. Наразі проводяться слідчо-оперативні заходи щодо пошуку інших бронежилетів, а також встановлюються всі обставини та особи, причетні до протиправної схеми.
Нагадаємо, це не перший випадок, коли зловмисники намагаються збагатитись за рахунок гуманітарної допомоги. На початку травня у Львові затримали екс-чиновника ОДА та журналіста, у яких вилучили військову амуніцію на суму 550 тисяч гривень. А у квітні на Львівщині заарештували заступника мера одного з міст. Він вимагав від волонтера хабара за відправлення автобуса на потреби ЗСУ. Транспорт був отриманий міською радою як гуманітарна допомога.
Подробиці злочинної схеми Служба безпеки України опублікувала у своєму офіційному Telegram-каналі.
Зазначені засоби захисту були виготовлені однією з громадських організацій. Амуніцію передали до Черкаської військової обласної адміністрації, щоб звідти її відправили на потреби оборони. Проте несумлінні чиновники вирішили нажитися на гуманітарній допомозі.
Бронежилети намагалися продати через афілійовані комерційні структури та мережу супермаркетів. СБУ розкрила схему та вилучила частину спорядження в одній із торгових мереж. Бронежилети будуть передані на потреби ЗСУ. Наразі проводяться слідчо-оперативні заходи щодо пошуку інших бронежилетів, а також встановлюються всі обставини та особи, причетні до протиправної схеми.
Нагадаємо, це не перший випадок, коли зловмисники намагаються збагатитись за рахунок гуманітарної допомоги. На початку травня у Львові затримали екс-чиновника ОДА та журналіста, у яких вилучили військову амуніцію на суму 550 тисяч гривень. А у квітні на Львівщині заарештували заступника мера одного з міст. Він вимагав від волонтера хабара за відправлення автобуса на потреби ЗСУ. Транспорт був отриманий міською радою як гуманітарна допомога.
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