Крали інформацію користувачів: СБУ викрила групу хакерів

20:13 21 травень Київ, Україна

Кіберспеціалісти СБУ викрили діяльність міжрегіональної групи хакерів, яка за допомогою шкідливого програмного забезпечення отримувала доступ до персональної інформації українців.

Про це повідомляє СБУ в п'ятницю, 21 травня.

"Оперативники спецслужби встановили, що віруси були "вмонтовані" в популярні програми, зокрема, для розкрутки сайту в Instagram і додатки для смартфонів. Вірусний програмний код відкривав зловмисникам доступ до інформації, що зберігається на комп'ютерах і мобільних пристроях, в тому числі логінів і паролів", - сказано в повідомленні.

Зокрема, зловмисники розміщували посилання для завантаження заражених програм в описах під різними відео і в співтовариствах соцмереж.

"Задокументовано, що один з хакерів працював на російського замовника, який надав доступ до захищеного сервера в РФ. Сервер використовувався як інфраструктура для розробки вірусів і обміну технічними завданнями і готовими замовленнями. За попередніми даними, шкідливе ПЗ викрадало логіни і паролі, які давали доступ до фінансової інформації. Замовлення російська сторона оплачувала біткоїнами", - додали в СБУ.

Раніше зловмисники створили та адміністрували спеціалізований форум, Telegram-канал і бот. Ними користувалися представники хакерського середовища для покупки і продажу персональних даних.

"Зокрема, для торгівлі акаунтами, логами, копіями паспортів громадян України, паролями для доступу до профілів на сайті Olx, електронних гаманців типу Qiwi і Yandex, відеохостингу Youtube", - пояснили в СБУ.

Під час обшуків за місцями реєстрації та проживання хакерів правоохоронці вилучили комп'ютери та мобільні термінали, які використовувалися для здійснення протиправної діяльності.



Після проведення необхідних експертиз та інших слідчих дій планується повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні відповідних злочинів. Триває досудове слідство.