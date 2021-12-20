Злодій-невдаха розбив вікно в автомобілі і застряг

18:46 22 липень Київ, Україна

Житель Києва став свідком спроби крадіжки, зловмисник розбив вікно цеглою і спробував вкрасти цінності з салону автомобіля, але в підсумку застряг.



Працівники столичної міліції затримали чоловіка біля автомобіля, який він намагався обікрасти. Зловмисник цеглою розбив вікно машини киянина, але витягнути техніку не зміг і застряг. Поліцейські звільнили злодія-невдаху, після чого затримали і доставили до територіального управління поліції.



Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"На спецлінію 102 зателефонував чоловік, який став свідком того, як на вулиці Олени Теліги невідомий намагається скоїти крадіжку з автомобіля. На місце події відразу виїхали патрульні поліцейські і слідчо-оперативна група Подільського управління поліції. Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці виявили чоловіка між дверцятами автомобіля та стіною, біля якої той був припаркований. Як з'ясували поліцейські, він розбив цеглиною вікно транспортного засобу і намагався викрасти з салону панель до магнітоли і планшет, але застряг ", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські звільнили порушника і затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 42-річний уродженець Донецької області, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.



Слідчі повідомили чоловікові про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 Стаття 15, ч. 3 ст. 185 (Незакінчена замах на крадіжку) Кримінального кодексу України.



Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.



Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.